Mercoledì sera in piazza a San Felice sul Panaro sarà proiettato “Monuments men”

‘L’E…state con noi’ a San Felice sul Panaro prosegue mercoledì 29 luglio, ore 21, piazza della Rocca, con la proiezione del film drammatico “Monuments men”, regia di George Clooney. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, racconta di come alcuni uomini si siano spesi per salvaguardare e recuperare il maggior numero di opere d’arte possibile, trafugate e saccheggiate nell’invasione nazista.

L’esercito americano, su ordine del Presidente degli Stati Uniti e per suggerimento dell’esperto d’arte Frank Stokes (George Clooney), raduna un gruppo di studiosi, architetti e curatori di musei, affinché in Germania vadano a caccia di tutte le opere d’arte, rubate dai nazisti durante le incursioni nei paesi europei. Si tratta dei Monuments men, un improbabile e impavido plotone pronto a sacrificarsi per la salvaguardia dell’arte mondiale.

Ingresso libero ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo il film sarà proiettato il giorno seguente. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.