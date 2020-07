Il presidente della Provincia di Reggio, Zanni incontra il Prefetto, Iolanda Rolli

All’indomani del suo insediamento, il nuovo Prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, si è recata questa mattina in visita alla Provincia, dove ha incontrato il Presidente Giorgio Zanni, che ha espresso alla rappresentante del Governo le proprie felicitazioni per la nomina. Nel corso dell’incontro, il Presidente Zanni ha colto l’occasione per esporre al Prefetto una prima fotografia del contesto della provincia reggiana, dalle sue numerose eccellenze economico-sociali alle problematiche che le istituzioni si trovano quotidianamente a fronteggiare insieme ai cittadini, a partire dalla ripartenza post emergenza sanitaria.

Nel formulare al Prefetto Rolli i migliori auguri di buon lavoro, il Presidente Zanni ha ribadito “che la Prefettura potrà contare sulla massima collaborazione da parte della Provincia e di tutti i 42 Comuni che la compongono perché dialogo e collaborazione tra enti, istituzioni, realtà economiche e persone rappresenta da sempre un elemento distintivo della nostra comunità”.

“Anche l’emergenza sanitaria ha ribadito l’importanza della Provincia quale ente di coordinamento, confronto e raccordo tra tutti i Comuni, un ruolo – indispensabile per garantire risposte chiare, concrete ed efficaci ai bisogni dei cittadini – che intendiamo continuare a mettere a disposizione anche del lavoro della Prefettura”, ha aggiunto il Presidente della Provincia, sottolineando in particolare come “l’importante esperienza maturata dal nuovo Prefetto e la volontà di vicinanza al territorio rappresenterà certamente un prezioso valore aggiunto per tutti i cittadini, le amministrazioni, le realtà sociali ed imprenditoriali reggiane”.