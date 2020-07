Formigine: in Consiglio comunale la variazione di bilancio che permetterà maggiori interventi sul territorio

Si terrà domani, 28 luglio, l’ultima seduta prima del periodo estivo del Consiglio comunale di Formigine, come sempre in diretta streaming su Youtube. Al centro della seduta, la variazione del bilancio, con due punti rilevanti: maggiori risorse per 200.000 euro destinati al piano asfalti, che si aggiungono ai 300.000 euro già destinati, oltre a 57.000 euro in più per implementare il progetto della smart city.

In particolare, questo importo sarà destinato alla manutenzione delle telecamere per la sicurezza e all’implementazione delle stesse. Questo sezione del progetto sulla smart city, si va ad aggiungere agli stanziamenti annuali pari a 70.000 euro per l’attivazione della fibra a Colombaro. In questo modo, si raggiungono 40 chilometri di fibra sul territorio comunale.

Il Comune di Formigine è stato inoltre beneficiario e verrà accertato a bilancio nella medesima delibera un ulteriore contributo della Regione Emilia-Romagna di oltre 50.000 euro che sarà destinato all’installazione di apparati tecnologici destinati al controllo del rispetto delle ordinanze di limitazione della circolazione per la qualità dell’aria (PAIR).

L’Amministrazione comunale intende in questo modo proseguire con maggiore intensità l’attività sulla sicurezza, la tutela dell’ambiente e il decoro urbano che l’emergenza Covid ha interrotto solo per poche settimane.