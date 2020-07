Chiusure notturne sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in uscita e in entrata, da e verso Milano, Bologna e la A21 Torino-Piacenza-Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Basso Lodigiano e di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza SATAP;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 21:00-6:00, la stazione di Basso Lodigiano in uscita e in entrata, da e verso Milano e Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud.



