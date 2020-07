Chiusure notturne sulla A1, sulla A14 e sulla D23

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmate attività di manutenzione, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con orario 18:00-6:00, sarà chiuso il tratto della A1 Panoramica verso Bologna, dal bivio A1/Variante e Roncobilaccio.

Nello stesso orario sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est” situata tra Barberino e Roncobilaccio, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di percorrere l’A1 Direttissima, in direzione Bologna e uscire alla stazione di Badia con rientro a Pian del Voglio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati interventi di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle ore 23:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra le stazioni autostradali di Cesena nord e Cesena, in direzione Ancona/Bari;

dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra le stazioni autostradali di Cesena e Cesena nord, in direzione Bologna.

In alternativa, per il traffico diretto ad Ancona/Bari, dopo l’uscita alla stazione di Cesena nord, si consiglia di seguire la viabilità ordinaria e rientrare a Cesena; percorso inverso per i veicoli diretti verso Bologna. ***

Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e la D23 Diramazione Lidi Ferraresi, in direzione Lidi Ferraresi. Inoltre, nelle stesse notti e con lo stesso orario, sulla A13 Bologna-Padova sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Altedo e Ferrara nord;

nelle tre notti consecutive di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo con la SS16 Adriatica e lo Svincolo con la SS64 Porrettana, in direzione A13 Bologna-Padova. Conseguentemente sarà chiuso il bivio della SS16 Adriatica in entrata verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.

per lavori di manutenzione alla linea elettrica Enel, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica in entrambe le direzioni. Contestualmente sarà chiuso il bivio della SS64 Porrettana in entrata verso la SS16 Adriatica e il bivio della SS16 Adriatica in entrata verso la A13 Bologna-Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.