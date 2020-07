Motociclista di Parma perde la vita in incidente stradale a Busana

Un centauro 43enne di Parma ha perso la vita in uno schianto verificatosi intorno alle , 12:00 lungo la SS 63 – via Nazionale Sud, in località Busana nel comune di Ventasso. Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Collagna che hanno proceduto ai rilievi, il motociclista, diretto verso Castelnovo Monti, ha perso il controllo del motociclo, una Kawasaki Z 1000, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un guardrail. Per il 43enne di Parma non c’è stato nulla da fare in quanto, come accertato dai sanitari inviati dal 118 è deceduto sul colpo. I militari dell’Arma stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.



