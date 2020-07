Salvini inaugura la sede della Lega a Bologna

E’ stato un sabato di selfie, sorrisi e sudore per il leader della Lega Matteo Salvini a Bologna, dove oggi ha inaugurato la nuova sede del Carroccio.

Nel risiko della campagna elettorale per le amministrative, a Bologna nella primavera 2021, la Lega pianta una bandierina importante. Dal civico 7/2 di via Santa Margherita, in pieno centro, arriva un segnale che di fatto apre i giochi verso Palazzo d’Accursio. Una “piccola bottega”, un “punto di ascolto di ascolto nel cuore di Bologna”. Cosi’ Salvini definisce la nuova sede (che dedica al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic) in via Santa Margherita, una stradina nel cuore della citta’, che collega piazza Galileo, dove si affacciano Questura e Comune, e via Barberia, un tempo sede storica del Pci.

Un centinaio tra militanti e simpatizzanti lo aspettano sotto il sole e si accalcano davanti all’ingresso, nonostante i ripetuti inviti a rispettare il distanziamento. Per il taglio del nastro ci sono anche, tra gli altri, la senatrice Lucia Borgonzoni, reduce dalla corsa a governatrice della Regione Emilia-Romagna alle elezioni dello scorso 26 gennaio, la capogruppo in Comune Francesca Scarano, il consigliere Umberto Bosco e i consiglieri regionali Matteo Rancan e Michele Facci.