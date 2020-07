Ex Ospedale Estense, Punto prelievi e Centro Tao traslocano temporaneamente alla “Rotonda”

(immagine di repertorio) Prosegue il trasloco di alcuni servizi dell’Azienda USL di Modena attivi all’interno dell’ex Ospedale Estense in viale Vittorio Veneto.

Lunedì 27 luglio toccherà al Punto prelievi e al Centro Tao (Terapia Anticoagulante Orale), le cui prestazioni saranno erogate temporaneamente all’interno del Punto prelievi del centro commerciale ‘La Rotonda’ in via Carlo Casalegno 31/4 – al primo piano, in attesa del ritorno nella loro sede originaria che avverrà nei prossimi mesi.

Lo spostamento degli ambulatori è legato ai lavori di restauro e riqualificazione che interessano il complesso dell’ex Ospedale Estense. In base all’avanzamento dell’intervento, altre prestazioni verranno trasferite prossimamente.

Nelle scorse settimane si erano trasferiti in viale Isacco Newton 150 gli ambulatori di Psicologia Clinica; Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (Disturbi Specifici dell’Apprendimento); Disturbi del Comportamento Alimentare; e il Servizio Dipendenze (Alcologia, Centro antifumo e Ludopatia).