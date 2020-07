Zanardi instabile, in terapia intensiva al San Raffaele di Milano

ROMA (ITALPRESS) – “Con la presente la scrivente Direzione Sanitaria dell’Ospedale Valduce di Como, rende noto che, in data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21.07.2020, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano”. Così, in una nota, il dottor Claudio Zanon, direttore sanitario Aziendale Ospedale Valduce, che fa sapere che “fin d’ora si precisa che non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso”.

