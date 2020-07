Serie di chiusure notturne in A14 e A13

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

in entrata per chi è diretto verso verso Casalecchio, nelle quattro notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 22:00-6:00;

in uscita per chi proviene da Ancona, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro.

Dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per il traffico proveniente da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Casalecchio.

Dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona e in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Cesena e Forlì.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, sempre per lavori di pavimentazione, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione di Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la A4 Milano-Venezia, verso Padova. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria, Corso Stati Uniti, Corso John e Robert Kennedy e Corso Argentina, fino all’ingresso in A/4 alla stazione di Padova est;

sarà chiusa la stazione di Padova Industriale in entrata verso Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud.