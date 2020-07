Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 25 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sui rilievi appenninici centro-occidentali nel pomeriggio, associati a qualche breve e sporadico rovescio. Temperature: minime in lieve diminuzione con valori compresi tra 20° e 22°C nei capoluoghi, leggermente inferiori nelle adiacenti aree rurali. Massime in lieve aumento, tra 30/31°C nei capoluoghi interni, 28/30°C lungo la fascia costiera. Venti: deboli, localmente moderati nel pomeriggio sul settore centro-orientale; di direzione variabile sulla pianura e sui rilievi, a regime di brezza lungo la costa. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo al mattino. Quasi calmo in serata.

(Arpae)