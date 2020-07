L’Urp del Santa Maria Nuova trasloca al piano terra nei locali “Ex Casse”

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Santa Maria Nuova lunedì 27 luglio si trasferisce al piano terra dell’Arcispedale, nei locali che per anni sono stati occupati dalle Casse. In quella giornata resterà chiuso per consentire il trasloco di tutti gli arredi.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è lo strumento attraverso il quale l’azienda ascolta e comunica con gli utenti, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire la tutela e la partecipazione della cittadinanza. L’Ufficio rappresenta un’occasione di dialogo tra i cittadini e l’Azienda USL ed è anche uno strumento rapido ed efficiente per avere informazioni sui servizi sanitari ospedalieri e territoriali dell’azienda.

L’Urp è deputato ad accogliere, aiutare, informare e orientare il cittadino nel momento di contatto con i servizi sanitari. Si prefigge di assicurare una informazione chiara e riservata sulle attività, sui servizi, sui percorsi (cosa fare per) sulle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni (costi, orari, sedi, documentazione necessaria, numeri di telefono) e sui tempi d’attesa.

Gli operatori del Front Office sono disponibili a raccogliere gli elogi rivolti ai reparti o al personale, i reclami, le segnalazioni di problemi, disagi e disservizi che gli utenti possono aver incontrato nel rapporto con la struttura sanitaria. Alle segnalazioni di rapida soluzione viene data risposta immediata.

L’URP aziendale partecipa al progetto del Numero Verde Unico del Servizio Sanitario Regionale. 800.033.033 che fornisce informazioni sui Servizi Sanitari della Regione Emilia Romagna e ha come finalità quella di semplificare l’accesso alle informazioni e alla fruizione dei servizi da parte dei cittadini. L’URP prende in carico i quesiti trasferiti dal call center regionale e fornisce risposte di secondo livello.

Allo sportello è possibile inoltre attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) attraverso il riconoscimento de visu. Il FSE consiste in una raccolta di documentazione sanitaria disponibile su internet in forma protetta e riservata, consultabile solo attraverso l’utilizzo di credenziali personali. Nel tempo, costituisce la storia clinica di una persona. Si può costruire e consultare sul sito www.fascicolo-sanitario.it. Agli Uffici Relazioni con il Pubblico è possibile infine esprimere la “dichiarazione di volontà” alla donazione di organi e tessuti.

L’URP è aperto al pubblico (ORARIO ESTIVO da lunedì 29 giugno a sabato 5 settembre 2020) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30; il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. Per informazioni telefoniche si può chiamare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30; Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. Tel. 0522/296677 e Fax 0522/296080. E-mail: urp.santamarianuova@ausl.re.it