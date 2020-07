Lunedì e martedì lavori in via Kennedy a Felina

Nei prossimi giorni sono previsti alcuni interventi sulla strada principale di Felina, via Kennedy, che richiederanno la chiusura di un tratto viario per la fase centrale delle due giornate di inizio settimana. Lunedi 27 e martedì 28 luglio infatti dalle ore 8 alle 18 sarà chiuso il tratto da piazza della Resistenza all’incrocio con via Pertini (dove solitamente si tiene il mercato settimanale al venerdì). Saranno condotti lavori di fresatura e posa di nuovo asfalto.

“L’intervento – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Severi – rientra nell’ambito delle azioni di manutenzione e miglioramento delle strade di competenza comunale, sulle quali negli ultimi anni abbiamo investito una media di circa 300 mila euro per ogni annualità. Ci scusiamo per eventuali, limitati disagi che potranno vivere i residenti per i due giorni di lavori che cercheremo comunque di attenuare al minimo”.