Lavori di manutenzione dell’asfalto alla rotatoria in centro a Maranello, cambia la viabilità

A partire da giovedì 30 luglio sono in programma i lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto della rotatoria del centro, all’intersezione tra Via Claudia e Via Nazionale. La durata prevista dell’intervento è di circa una settimana, salvo avverse condizioni meteo. Per realizzare i lavori in sicurezza saranno necessarie modifiche alla viabilità, in due fasi distinte.

Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto sarà sospesa la circolazione in Via Nazionale dal civico 52 (ristorante Drake) fino all’intersezione con Piazza Libertà (banca BPER sotto i portici), nei seguenti orari: giovedì 30 dalle 7 alle 18, venerdì 31 dalle 7 alle 16, sabato 1 dalle 7 alle 14. Nella seconda fase dei lavori, da lunedì 3 a giovedì 6 agosto, l’interruzione della viabilità riguarderà lo stesso tratto compreso tra Via Nazionale dal civico 52 fino all’intersezione con Piazza Libertà a cui si aggiungerà il tratto di Via Claudia dal civico 129 (negozio di pasta fresca) al 140 (agenzia immobiliare), nei giorni lunedì 3 (ore 7-18), martedì 4 (7-18) e giovedì 6 (10-17). Mercoledì 5, giorno di mercato, i lavori saranno sospesi per permettere la libera circolazione dei mezzi. Al di fuori degli orari indicati la circolazione sarà consentita, con gli accorgimenti del caso poiché si tratta di un’area di cantiere. Nei tratti di strada interessati dall’intervento sarà posta l’adeguata segnaletica stradale con le indicazioni delle deviazioni.