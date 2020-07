Festival Mundus, Fabrizio Bosso Spiritual Trio lunedì ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia

Un viaggio musicale pieno di scoperte ed emozioni per gli spettatori, quello che il Fabrizio Bosso Spiritual Trio terrà venerdì prossimo 24 luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Sul palco con il notissimo trombettista italiano, anche Alberto Marsico all’organo Hammond e Alessandro Minetto alla batteria.

Biglietto d’ingresso 5.00 euro con prenotazione obbligatoria su www.iteatri.re.it, info 0522.458854 e 0522.458811, mail biglietteria@iteatri.re.it. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.

L’evento è realizzato in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito del cartellone estivo Restate2020. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Lo Spiritual Trio è uno dei progetti più affascinanti di Fabrizio Bosso. Siamo giunti ormai al terzo album e al decennale dall’incontro con l’organista Alberto Marsico e con il batterista Alessandro Minetto, da cui è nata questa formazione che rende omaggio alla Musica Nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual.

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus