Ferito a coltellate, tunisino regolare trovato sanguinante lungo via Terrachini a Reggio

Un cittadino tunisino di 31 anni, Z.A., incensurato ed in regola sul territorio nazionale, questa mattina poco dopo le 9:00 è stato trovato lungo via Terrachini in stato di alterazione dovuta verosimilmente ad assunzione di sostanze alcoliche, con due vistose ferite all’addome. Dopo le prime cure sul posto da parte di personale del 118, l’uomo è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso. Il tunisino, che non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe dichiarato in maniera confusa e a tratti contraddittoria, di essere stato aggredito nei pressi di via Agosti. Sul posto gli operatori Squadra Volante che stanno effettuando accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013