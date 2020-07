Crevalcore, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: in carcere 40enne già ai domiciliari per altro reato

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato un quarantenne marocchino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ successo ieri pomeriggio in Provincia di Bologna, quando la moglie del soggetto, trentottenne pure lei marocchina, è fuggita da casa con la figlia minorenne e si è rifugiata dai Carabinieri di Crevalcore, chiedendo aiuto perché il marito l’aveva picchiata. Accompagnata in una struttura sanitaria, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni per guarire le ferite che l’uomo le aveva provocato durante l’aggressione.

Ricostruendo i fatti, i militari hanno scoperto che il raptus sarebbe stato originato da una “mancanza di attenzione”, perché la moglie, trovandosi in cucina a preparare del pane casalingo per la famiglia, non aveva dato troppa attenzione al marito, in sala a guardare la TV. Già sottoposto alla detenzione domiciliare per un tentato omicidio che aveva commesso tre anni fa, quando aveva accoltellato il cognato durante una lite avvenuta a Cavalcaselle (VR), il quarantenne è stato arrestato e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.