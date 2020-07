“Condizioni instabili”: Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano

L’ex pilota di Formula Uno Alex Zanardi “a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche”, è stato trasferito dal centro di recupero e riabilitazione funzionale Villa Beretta al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. “Fin d’ora si precisa che non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso”, recita la nota diffusa dal dottor Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, a cui fa capo Villa Beretta.

Zanardi, rimasto vittima di un incidente lo scorso 19 giugno, quando con la sua handbike è finito contro un tir, ha già subito tre interventi neuro-chirurigici che sembravano aver prodotto gli effetti sperati, a tal punto che era avvenuto proprio il trasferimento nella rinomata struttura per la riabilitazione; trasferimento che lasciava presagire una nuova fase verso il recupero. Ora, però, un peggioramento delle sue condizioni di salute, ha costretto i medici a optare per un nuovo ricovero in terapia intensiva.