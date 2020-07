Sulla Complanare di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione dei veicoli, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio, sarà chiuso lo svincolo 1 per chi proviene da Vignola ed è diretto verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.



