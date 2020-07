Collisione tra un Tir ed un furgone Aspi in A14

Alle ore otto e mezza di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al km 47 – direzione nord – della A14 per un incidente stradale. Un autoarticolato ed un furgone di servizio di Aspi sono stati coinvolti in una collisione. Il TIR, dopo il violento urto, ha sbandato ed è finito con la cabina di guida fuori strada. La squadra sul posto ha estratto dalle lamiere il conducente del mezzo pesante, e ha posto in sicurezza i due veicoli incidentati. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del 118 presente con ambulanze. La polizia stradale ha gestito il traffico che, durante le operazioni di soccorso, è stato canalizzato su di una corsia. Sul posto anche il personale tecnico di Aspi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013