Nello splendido contesto di “Serate a Corte” che il Ctg sta gestendo dai primi giorni del mese di Luglio, tornano le serate benefiche alla Corte del Castello di Montegibbio. “Anche questa sesta stagione è iniziata e siamo molto soddisfatti di come stia andando e della risposta delle persone nell’accogliere il nostro invito a Corte – dice il Presidente Ctg Lorenzo Caiti – purtroppo, dato il poco tempo disponibile per la programmazione, non siamo riusciti a pianificare lo stesso numero di cene di beneficienza degli scorsi anni, ma abbiamo voluto ugualmente mantenere questo tipo di iniziativa cui teniamo molto”.

Domenica prossima, 26 luglio si svolgerà il primo evento benefico a cui è possibile partecipare prenotando al numero 340/1995710.

“E’ una cena che in parte abbiamo già presentato insieme a MeteAperTe – chiarisce Lorenzo Caiti – e che quest’anno abbiamo voluto arricchire aggiungendo altre due associazioni alla lista: l’associazione Rock’s fresca della riapertura del Temple Bar e Concresco. È una serata a cui siamo particolarmente legati e che già ci ha regalato molte soddisfazioni lo scorso anno: la possibilità di collaborare con ragazzi diversamente abili, portarli in un luogo come la Corte del Castello di Montegibbio e affiancarli nel servizio ai tavoli è per noi motivo di orgoglio oltre che arricchimento personale. Poter uscire dalle “mura amiche” in cui ogni associazione solitamente si muove e condividere un progetto concreto insieme con passione e voglia di mettersi in gioco ci spinge a credere che questo non sia un progetto destinato a fermarsi qui, ma che abbia grandi possibilità di crescita per il futuro. Ringraziamo anche il circolo Boschetti che ci affianca da sempre e ci supporta in questo tipo di iniziative”.