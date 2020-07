Proseguono in questo periodo estivo in Appennino gli interventi di rifacimento delle linee elettriche

Stanno andando avanti anche in queste settimane estive gli importanti lavori di ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche in Appennino: un imponente piano di interventi, avviati già da due anni a seguito dei disagi causati dal maltempo alla fine del 2017, che avevano creato problemi ai cittadini del territorio.

Gli interventi vedono un consistente investimento da parte di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione), e sono condotti da un’impresa di Castelnovo Monti, la Romei Srl, specializzata in cantieri che, come questo, presentano particolari complessità logistiche. Afferma il Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, che nei mesi scorsi ha seguito i progetti anche in veste di Presidente dell’Unione Appennino: “Sono tutt’ora in corso, ed anzi andranno avanti anche il prossimo anno con interventi già pianificati tra l’Appennino reggiano e quello Modenese, i lavori previsti nell’ambito del “Progetto Resilienza” di E-Distribuzione che riguardano il potenziamento della rete elettrica in tutti i comuni dell’Unione Montana”.

Già lo scorso inverno, anche grazie agli interventi già completati da E-Distribuzione, non si sono registrati particolari criticità alla rete elettrica che di fatto è diventata più “resiliente”. I disservizi elettrici del 2017 erano stati provocati dalla caduta di alberi ad alto fusto sulle linee elettriche situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti. Per migliorare la qualità del servizio elettrico, E-Distribuzione ha commissionato i lavori alla Romei Srl di Castelnovo, per la sostituzione dei conduttori con cavo cordato “Elicord” e nuovi sostegni, oltre allo stendimento della fibra ottica. Elicord è un cavo precordato e isolato in media tensione: grazie alle sue caratteristiche non risente degli agenti atmosferici quali il vento, la neve, la galaverna, inoltre essendo isolato qualora dovesse venire a contatto con piante e rami carichi di neve mantiene comunque la linea in servizio al contrario dei precedenti conduttori nudi.

I comuni dove E-Distribuzione ha progettato la ricostruzione di svariati chilometri di linee e i lavori sono terminati o in corso d’opera da parte della Romei Srl sono Castelnovo Monti, Carpineti, Vetto, Baiso,Villa Minozzo, Toano, Ventasso, Altri importanti progetti sono programmati per i prossimi mesi. Spiega Roberto Romei, Presidente della Romei Srl: “I lavori di ricostruzione delle linee sono stati piuttosto complessi per la logistica e l’orografia del territorio montano: li abbiamo portati avanti sulla base delle competenze acquisite in decenni di lavori nel settore degli elettrodotti. Sono iniziati nella primavera 2019 sono tutt’ora in corso. Stiamo lavorando in stretta sinergia con E-Distribuzione, con impegno e soddisfazione, in contemporanea su più cantieri per rimanere nei tempi previsti dal programma degli interventi. Anche negli ultimi mesi, a parte il periodo compreso fra la metà di marzo e fine aprile dove tutti i cantieri erano chiusi a causa del coronavirus, siamo sempre rimasti concentrati sui nostri programmi e ci siamo preparati per la ripresa dei cantieri che abbiamo dislocati sul territorio nazionale. Nonostante le difficoltà del momento e l’incertezza del prossimo futuro, una nostra caratteristica è appunto lo spirito di resilienza! Crediamo nel nostro lavoro, e abbiamo assunto personale specializzato da ogni parte d’Italia, dalla Sicilia al Tonale: oltre dieci persone solo nel mese di giugno acquistando anche nuove attrezzature per essere nelle migliori condizioni di operare”.

Conclude il Sindaco Bini: “Si tratta di interventi davvero importanti, che E-Distribuzione ha disposto coinvolgendo le Amministrazioni del territorio, e che vanno incontro alle richieste dei cittadini che a causa del maltempo avevano vissuto disagi piuttosto importanti, i privati e ancor più alcuni settori produttivi come quello agricolo”.