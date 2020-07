Online da domani il nuovo sito della Provincia di Reggio Emilia

Da domani mattina, venerdì, sarà online il nuovo sito della Provincia di Reggio Emilia. E’ il quarto restyling da quando, nel lontano 1997, Palazzo Allende sbarcò su Internet. Progettato seguendo le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia digitale, è stato realizzato con un prodotto CMS a codice sorgente aperto (open source) e consente una gestione avanzata dei contenuti, permettendo di ingaggiare una redazione diffusa all’interno dell’ente. Ovviamente, restano invariati indirizzo Url (www.provincia.re.it) e ricchezza di contenuti, ma cambia decisamente la veste grafica, più moderna, leggibile e funzionale.

“Migliorare il nostro sito significa migliorare uno dei tanti servizi che gli enti pubblici sono tenuti a fornire alle rispettive comunità”, spiega il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, sottolineando anche il forte impegno dell’ente sui social media. Alla pagina Facebook e al profilo Twitter, attivi rispettivamente dal settembre 2010 e dal gennaio 2012, da alcuni mesi si è aggiunto anche un account Instagram che, con il canale Youtube aperto nel 2009, completa la presenza social della Provincia di Reggio. “Una presenza che, come anche questi mesi di emergenza sanitaria hanno confermato, è fondamentale per comunicare con i cittadini in maniera rapida, trasparente ed efficace, ma che riteniamo importante anche per promuovere il nostro territorio e fornire un servizio ai Comuni, nell’ottica della nuova veste delineata per le Province”, aggiunge il presidente Zanni.

In occasione del passaggio al nuovo sito, previsto per domani mattina, si informa che potrebbero verificarsi momentanei problemi di collegamento all’indirizzo Url della Provincia di Reggio Emilia.