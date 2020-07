L’Aeroporto Marconi di Bologna conclude con Intesa Sanpaolo un’operazione da 34 milioni di euro con Garanzia Italia di SACE

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a. ha definito e finalizzato in data

odierna con l’istituto bancario Intesa Sanpaolo un’operazione di finanziamento pari a 33,9 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia.

L’operazione di finanziamento, che prevede una durata di 72 mesi, si inserisce nel quadro di un piano di consolidamento finanziario mirato a fronteggiare l’incremento della necessità di circolante e a sostenere il piano industriale.

”Siamo entrati in questa fase critica correlata alla straordinaria portata della pandemia Sars-Covid-19 con una struttura patrimoniale solida ed una posizione finanziaria positiva, frutto anche di una gestione costantemente profittevole degli ultimi anni” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola – “ed abbiamo però come Gestore Aeroportuale risentito in termini fortemente negativi – come costantemente comunicato – del periodo di lockdown e dell’attuale incerta situazione con solo parziale ripresa delle attività. Annunciamo oggi con soddisfazione la finalizzazione della seconda delle due operazioni di finanziamento attivate in applicazione delle disposizioni del cd.

Decreto Liquidità, operazione che ci aiuta a meglio programmare la gestione aziendale nelle sue diverse ed articolate componenti ed altresì a supportare il nostro piano di sviluppo infrastrutturale, con l’auspicio che le condizioni sanitarie ed economiche consentano una più significativa pur progressiva ripresa fino, nel medio termine, ai livelli pre-pandemici”.