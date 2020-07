Fine settimana dedicato agli alberi nel Parco del Frignano con musica e incontri teatrali

Doppio appuntamento, sabato 25 e domenica 26 luglio, per un fine settimana dedicato agli alberi nel Parco del Frignano dal titolo “Suggestioni arboree e non solo”, con musica e incontri teatrali.

Sabato 25 luglio, al lago Santo Modenese “Il canto degli alberi”, con inizio alle ore 18: un concerto per arpa celtica, chitarra e voce, ispirato all’omonimo libro di Herman Hesse dove gli alberi, figure emblematiche della vita naturale, vengono evocati come esseri viventi. La lettura di alcuni stralci del libro farà da sfondo all’esecuzione di antiche ballate celtiche ispirate alla natura. Lo spettacolo è a cura de “La Dama e l’Unicorno”: Anastasia Giusti (arpa celtica e voce) e Daniele Ranieri (chitarre e riduzione testo).

Prenotazione obbligatoria e info: Ente Parchi Emilia Centrale tel. 337 1486039.

Domenica 26 luglio la scena si sposterà di qualche chilometro, in località Tagliole, con l’ultimo appuntamento della rassegna di passeggiate con incontri teatrali dal titolo “Se gli alberi potessero parlare”, con “Antichi sentieri, dall’Olmo all’Acero sulle orme del passato”: escursione teatralizzata lungo il “Sentiero delle antiche orme”, un percorso che sfiora le abitazioni degli artigiani che un tempo popolavano queste terre. Una guida escursionistica e la scrittrice Maria Silvia Avanzato accompagneranno i partecipanti attraverso i misteri degli alberi. A scandire i momenti della passeggiata saranno proprio i protagonisti del bosco: l’Olmo montano di Tagliole, il più antico d’Italia, e l’Acero montano di Rotari. Il ritrovo è fissato per le ore 10 a Tagliole presso il ristorante “La Nuda”; pranzo al sacco e rientro per le ore 16 circa.

Prenotazione obbligatoria e info: Etcetera Lab tel. 329 8216103; http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html.