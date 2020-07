Allerta arancione per temporali in Emilia Romagna

temporaleAllerta arancione per temporali, su tutta l’Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A lanciarla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale. Per la giornata di domani, spiegano, “si prevede il passaggio di un sistema frontale che interesserà tutta la regione. A partire dalle prime ore del mattino di domani 24 luglio, sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull’intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. I fenomeni sono previsti in rapida attenuazione nel corso della serata.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013