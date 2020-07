50.000 € per la pulizia e il diserbo dei marciapiedi cittadini sassolesi

50.000 € per un intervento diserbo dei marciapiedi cittadini: li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo attraverso la delibera n°122 del 21 luglio scorso in pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Ritenuto opportuno nel perseguimento dell’interesse pubblico pianificare interventi manutentivi che permettano il contenimento della vegetazione – si legge nella Delibera di Giunta – attività che purtroppo nel corso del 2019/2020, causa la carenza di risorse, non sono state programmate regolarmente portando, complice una primavera piovosa e le condizioni di dissesto generale in cui versano marciapiedi e sedi stradali comunali, alla formazione di infestanti che allo stato attuale hanno raggiunto un grado di copertura non più gestibile con interventi di ordinaria manutenzione, richiedendo di contro, per riportare le aree ad una condizione di sicurezza e decoro e garantirne una transitabilità ai fruitori, attività manutentive straordinarie”.

“Il progetto – prosegue la delibera – avrà pertanto l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità cittadina attuando interventi puntuali di taglio, estirpazione e asporto delle malerbe su cigli stradali, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, banchine stradali e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, includendo il carico ed il trasporto del materiale di risulta a centri smaltimento autorizzati al compostaggio, lasciando le aree di intervento completamente pulite da ogni residuo; atteso che sulla base delle caratteristiche dei luoghi di intervento, le lavorazioni di diserbo e eventuale spollonatura piante previste in appalto, saranno effettuate esclusivamente con metodo meccanico/fisico, con il tassativo divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e secondo le specifiche tecniche meglio descritte nel progetto”.

La Giunta delibera di approvare il progetto definitivo-esecutivo, “Intervento di manutenzione straordinaria marciapiedi comunali (opere a verde) annualità 2020” per una spesa complessiva di € 50.000,00, IVA al 22% compresa e di dare atto che SGP srl provvederà all’affidamento ed esecuzione dell’appalto in oggetto come previsto dal progetto e a tutte le conseguenti disposizioni dell’Amministratore Unico di SGP srl, relative alla realizzazione delle opere, mentre il relativo finanziamento a carico del bilancio comunale, sarà corrisposto alla società previa presentazione della contabilità dei lavori, nonché del certificato di regolare esecuzione finale.