Vanno avanti gli eventi culturali a Castelnovo, tra musica, cinema, storia e letteratura

Nuovi appuntamenti di spicco nell’ambito del cartellone culturale estivo #ioescofuori a Castelnovo Monti, proposte dall’Assessorato alla Cultura di Castelnovo Monti e dal Teatro Bismantova.

Giovedì 23 luglio ad esempio, si svolgerà il primo di due appuntamenti dedicati all’incontro tra umorismo e musica, “Le dolenti note”, che si terranno in una cornice straordinaria: la zona del Castello di Felina, alle ore 21.15. “Il mestiere del musicista…se lo conosci lo eviti” è il titolo di questa prima serata, che vedrà testi della Banda Osiris letti dall’attore Enrico Salimbeni, accompagnato da Gabriele Betti (flauto), Giovanni Mareggini (flauto) e Silvia Sciolla (violoncello), che proporranno musiche di Haydn, Bach e Vivaldi.

Venerdì 24 luglio nuova serata cinematografica alla Corte Campanini, stavolta con il film Tolo Tolo, di Checco Zalone, grande successo dell’ultima stagione cinematografica. apre nel suo paese, Spinazzola, un improbabile ristorante giapponese chiamato “Murgia&Sushi”, ma dopo appena un mese dall’apertura viene travolto dai debiti, con il fisco che gli pignora il locale e lo costringe alla chiusura: per sfuggire ai creditori decide di scappare in Africa. Ne scaturiranno una serie di avventure e situazioni che fanno insieme ridere e riflettere.

Domenica 26 luglio si torna sulla terrazza del teatro per il ciclo “La musica è leggera” alle ore 18, con un nuovo appuntamento tra musica e letteratura, dal titolo “Gola”: testi di Mattia Torre letti da Enrico Salimbeni, accompagnato da Patrizia Filippi al flauto, Sandro Guidetti al clarinetto e Ioana Carausu al pianoforte, con brani di Bottesini, Saint Saens, Peri e Telemann.

Lunedì 27 luglio nuova presentazione letteraria in piazza delle Armi, con la presentazione del libro Immagini e storie del Volto Santo, con Giuseppe Piacentini e Clementina Santi, sulla straordinaria scultura lignea conservata a Lucca, che recentemente è stata retrodatata come la più antica presente in occidente. Questo appuntamento rientra nella settimana del “NonFestival” L’Uomo che cammina, sul rapporto tra spiritualità e natura.

La prenotazione per tutte le iniziative del ciclo #ioescofuori è consigliata tramite il sito https://www.codazero.it/negozio/io-esco-fuori.html ma sarà possibile accedere anche presentandosi in occasione degli eventi. Il calendario completo è disponibile sul sito del Comune di Castelnovo.