Sostegno al turismo, sospeso fino al 31 ottobre il ticket per i bus turistici che entrano in centro storico

Da oggi, 22 luglio al 31 ottobre i bus turistici che entreranno in centro storico non dovranno più pagare il ticket di accesso di 100 euro al giorno. In un momento molto difficile per il comparto del turismo la Giunta del Sindaco Virginio Merola, su proposta degli assessori Claudio Mazzanti e Matteo Lepore, ha accolto, con un atto di orientamento, la richiesta di Fedargit e Confesercenti Bologna che chiedevano di prevedere, in via eccezionale e per un periodo limitato, la sospensione del pagamento del ticket per l’accesso a Piazza Malpighi.

Gli autobus che vorranno usufruire di questa agevolazione dovranno continuare a registrarsi tramite il portale https://solweb.tper.it/ per comunicare la targa e la data di ingresso per evitare la sanzione automatica da parte delle telecamere di controllo degli accessi.

Questo provvedimento si inserisce nell’ambito di altri interventi di agevolazione già in essere come il piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per dehors temporanei per l’estate 2020.