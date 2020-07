Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 23 luglio

Al mattino nuvolosità residua sul settore orientale, in via di dissolvimento; nel pomeriggio sviluppo di locali addensamenti sulle aree appenniniche che potranno essere associati a deboli rovesci e temporali. Temperature: minime attorno a 22 gradi e massime in lieve e locale diminuzione, comprese tra 29 gradi sulla costa e 35 gradi sulle aree di pianura. Venti: a regime di brezza; nelle ore serali possibilità di raffiche di moderata intensità sulle aree di pianura in prossimità dell’asta del Po. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)