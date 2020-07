Premio a interinali, le Direzioni di AUSL e AOU di Modena: “pagamento rinviato al termine della vertenza nazionale”

In riferimento al premio per il personale somministrato impegnato nell’emergenza COVID19, le Direzioni di Azienda USL e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunicano che la relativa erogazione viene rinviata in ragione della vertenza nazionale in corso, la quale rende necessarie ulteriori valutazioni circa l’impatto della soluzione modenese sul piano generale.

Il Direttore Amministrativo dell’Azienda USL, Sabrina Amerio e il Direttore Amministrativo dell’AOU di Modena Lorenzo Broccoli assicurano “Si tratta di un differimento di cui siamo dispiaciuti e che è esclusivamente dovuto a detto supplemento di valutazione. Resta fermo l’impegno al riconoscimento che potrà essere corrisposto a conclusione della disamina in atto”.