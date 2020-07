Incendio nella notte in una fabbrica di prodotti per l’igiene personale a Medicina

Questa notte poco dopo l’una i vigili del fuoco sono intervenuti in località Fasanina, nel comune di Medicina, per un incendio in una fabbrica di prodotti per l’igiene personale. Il rogo si è sviluppato tra la via Fasanina e via San Vitale Ovest e ha interessato una parte del sito industriale adibito alla produzione di creme per la preparazione di saponi e altri prodotti per l’igiene personale.

Sul posto sono giunte subito due squadre dei Vigili del fuoco e poi altri pompieri con due autobotti e un’autoscala insieme al funzionario di guardia. Si è immediatamente circoscritto il rogo che comunque ha impegnato i soccorritori fino all’alba. I vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri di Medicina. Non si lamentano feriti, solo danni materiali; al momento non si conoscono le cause dell’incendio.