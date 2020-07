I laboratori FabLab Junior di Casa Corsini dal 27 luglio al 5 agosto

Continuano a Spezzano di Fiorano le attività del FabLab Junior, con laboratori gratuiti per ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, grazie al sostegno di Fondazione Modena. Presso la struttura di Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, sita in via Statale 83, sono previsti altri 6 appuntamenti dal 27 luglio al 5 agosto. È obbligatoria l’iscrizione tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it fino a un massimo di 6 partecipanti, per consentire il corretto distanziamento tra le postazioni. Necessario indossare la mascherina.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

Lunedì 27 “E se i robot parlassero tramite i giochi da tavolo?” – Nome in codice

Ore 17 con Giordano Vignoli

Martedì 28 Esperimenti di scienza e arte con la realtà aumentata

Ore 10 insieme a Luca Montanari.

Mercoledì 29 Progettazione grafica attraverso Canva

Ore 10 con Alice Fregni

Giovedì 30 “La strada degli Mbot”

Ore 17 con Giordano Vignoli

Lunedì 3 Sphero Olimpiadi

Ore 17, con Giordano Vignoli, esploriamo il divertente mondo dei robot Sphero!

Mercoledì 5 Lego Education

Ore 10, con Alice Fregni, costruiamo un robot spia con sensori!

I laboratori si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa e delle indicazioni regionali e nazionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.