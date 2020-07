Giovani, al via a Reggio Emilia il concorso per videomaker sul tema dei passaggi, dei limiti e degli ostacoli

Anche quest’anno il servizio Officina educativa/Partecipazione giovanile e benessere del Comune di Reggio Emilia promuove, con il contributo della Regione Emilia Romagna, un concorso per giovani video-maker per valorizzare il talento e la creatività giovanili e per sollecitare una riflessione sulla complessità del tempo presente. ll concorso di quest’anno è dedicato ai Passaggi. Tra barriere e altri limiti.

Si tratta di un concorso pubblico per giovani videomaker per l’ideazione e produzione di cortometraggi che propongano narrazioni, spunti, interpretazioni e vissuti su barriere, limiti, confini e muri del nostro presente. I partecipanti dovranno infatti approfondire il tema dei “passaggi” , delle barriere e degli altri limiti che tutti incontriamo, sopratutto in questa fase storica, provando a interrogarsi creativamente su: Cosa sono le barriere? Confini? Limiti? Ostacoli? Protezioni? Dove sono? E ancora Chi li costruisce? E chi li custodisce? Stimolano la nostra crescita? Abbiamo bisogno di abbatterli? Si tratta di domande che aprono piste di ricerca imprevedibili, rispetto alle quali chiediamo ai giovani video-maker di condurre gli spettatori.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta, in forma singola o associata, a giovani tra i 18 e i 35 anni alla data di scadenza del bando, di qualsiasi nazionalità, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. È possibile iscriversi al concorso con un cortometraggio dalla durata massima di 120 secondi fino al 12 ottobre. I premi in palio vanno dai 500 ai 1500 euro. La presentazione e premiazione delle opere si svolgeranno all’interno della diciannovesima edizione del Reggio Film Festival.

Il bando è disponibile sul sito del Comune, sul Portale Giovani https://portalegiovani.comune.re.it/?page_id=33593 e sul portale regionale GiovaZoom https://www.giovazoom.emr.it/creativita/notizie/passaggi-call-per-videomaker-under-35.

Info: callgiovanicreativi@comune.re.it e 0522.585031 o 3397322021.