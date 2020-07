Questa mattina intorno alle 11:00, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra in via Giovanni Amendola a Pianoro per liberare un volatile che si era incastrato nei tubi di areazione della cappa della cucina di un’abitazione. La squadra ha provveduto a liberare una giovane civetta. L’animale, un po’ spaventato ma in buonissime condizioni, è stato successivamente liberato.



