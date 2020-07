A Castelnovo Monti appuntamento astronomico speciale dedicato alla cometa Neowise

Dall’inizio di luglio 2020, il cielo prima dell’alba e da qualche giorno anche quello subito dopo il tramonto, è adornato da una straordinaria novità: la cometa Neowise (nome scientifico C/2020 F3). Dopo aver compiuto ed essere sopravvissuto al suo “incontro ravvicinato” con il Sole, ora l'”astro-chiomato” si sta dirigendo orbitalmente verso l’esterno del Sistema Solare e tra il 22 e il 23 luglio raggiungerà la distanza minima dalla Terra, all’incirca 100 milioni di chilometri.

In concomitanza di questo transito cometario, il progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle”, patrocinato dal Comune di Castelnovo e svolto in collaborazione con il Centro Interparrocchiale Don Bosco e il Rifugio della Pietra, ha programmato per venerdì sera 24 luglio “Una serata tra le Stelle”. L’evento prevede una cena al Rifugio della Pietra con illustrazione del cielo stellato estivo, al termine della quale, in caso di condizioni meteo favorevoli, verrà compiuta un’osservazione diretta e guidata della volta celeste da uno dei punti panoramici presenti alla base della Pietra di Bismantova. A condurre i partecipanti tra le meraviglie del cielo stellato ci saranno Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica, e Rosetta Toni appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.