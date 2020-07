Truffe telematiche: due denunce dei carabinieri di Budrio

I Carabinieri della Stazione di Budrio hanno denunciato due persone per truffa telematica ai danni di un paio di acquirenti italiani, di quarantacinque e cinquantatré anni, residenti in paese, che avevano acquistato, il primo, un tablet, il secondo, un paio di scarpe, da un sito internet di un’azienda che gestisce le vendite e gli acquisti tra privati.

A pagamento avvenuto, i due acquirenti sono rimasti invano ad aspettare il pacco, dopodiché si sono rivolti ai Carabinieri per sporgere denuncia. Le indagini telematiche hanno permesso di risalire a due truffatori italiani, un quarantaquattrenne con precedenti di polizia, per la truffa delle scarpe e una quarantasettenne incensurata, per la truffa del tablet.