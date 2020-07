Reggio Emilia: spaccio di stupefacenti in città, 31enne denunciato

Si è conclusa con la segnalazione in stato di libertà di in reggiano 31enne sospettato di essere responsabile di un’attività di spaccio in città. L’indagine dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia è iniziata a seguito di una serie di sequestri ad assuntori di stupefacenti di piccole quantità di marijuana, per i quali è poi scattata la segnalazione amministrativa. Gli indizi raccolti durante i sequestri hanno portato sempre allo stesso pusher, il quale in breve tempo è stato identificato.

Il passo successivo è stato quello di verificare la sua reale attività attraverso una perquisizione domiciliare, che ha consentito il rinvenimento di altra marijuana, di un bilancino di precisione e quanto necessario al confezionamento della droga. Una volta eseguito il sequestro di quanto rinvenuto e completati tutti gli accertamenti, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.