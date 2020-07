Proseguono a Novi i lavori di asfaltatura

Per ora via Lame, via Onorata e via Mazzarana … ma poi anche altre vie.

Con 400.000 euro sono state completate le opere di posa del nuovo manto stradale ed è in corso di esecuzione la sistemazione delle banchine e della nuova segnaletica stradale nelle tre vie di Rovereto e S.Antonio.

A seguire, con i restanti 120.000 Euro, sono previste altre asfaltature: parte di via XXV Aprile, di via S. Antonio e di via Remesina (a completamento di quella che farà Carpi) oltre ad alcuni interventi puntuali sul territorio nei punti più critici.

Diversi interventi da tanto tempo attesi e mai così importanti e necessari, per migliorare la viabilità di alcune delle nostre principali vie di comunicazione in termini di sicurezza ed efficienza.