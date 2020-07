Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 22 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sul settore appenninico centro-occidentale, dove non si esclude la possibilità di qualche sporadico rovescio o temporale. In serata rapido aumento delle nuvolosità sulle aree pianeggianti più settentrionali, con rovesci e temporali sparsi che nella successiva notte transiteranno da ovest verso est. Temperature: in ulteriore lieve aumento. Minime comprese tra 21°C e 23°C, di poco inferiori sulle aree rurali; massime tra 33/35°C nei capoluoghi interni, con qualche punta fin verso 36°C, intorno a 30/32°C nel settore costiero. Venti: deboli; di direzione variabile sulla pianura, sud-occidentali sui rilievi, a regime di brezza sulla costa. In serata è possibile qualche locale rinforzo del vento in corrispondenza dei temporali. Mare: quasi calmo in mattinata, poco mosso durante il pomeriggio ed in serata.

(Arpae)