Nuovo appuntamento a Fiorano per la rassegna “La vita dei grandi”, dedicata alla musica classica

Ritornano i concerti di musica classica in Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, nel rispetto delle normative anticovid, organizzati dal Comitato ‘Fiorano in Festa’ in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese.

Sabato 25 luglio alle ore 21, per la rassegna ‘Vita dei grandi’, incontro dedicato alla scoperta delle musiche e delle vite di Beethoven, Shubert e Chopin, tre grandissimi pianisti dell’Ottocento. Un tuffo nel tempo per conoscere, comprendere e ascoltare, guidato dal Maestro Stefano Malferrari al pianoforte e dal Maestro Gen Llukaci al violino. A seguire, brindisi finale.

L’ingresso è a offerta libera. Le somme raccolte sono destinate all’organizzazione di altre attività del Centro culturale. Per informazioni e prenotazioni: centrovvv@gmail.com.