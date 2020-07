Al via nei prossimi giorni una serie di opere di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica sul territorio. Si parte mercoledì 22 luglio con la sostituzione del palo su via Nazionale/Abetone Superiore all’altezza del civico 110. Giovedì 23 sarà la volta dell’impianto all’incrocio tra via Claudia e via Montefiorino (sostituzione palo) e di via Dino Ferrari e della zona stazione Terminal Bus, dove saranno raddrizzati alcuni pali.



