Lavori Pubblici a Spilamberto: un contributo di 180.000 euro dalla Protezione Civile per la realizzazione della nuova passerella pedonale a San Vito

Il Comune ha ottenuto un contributo di 180.000 euro dalla Protezione Civile per la realizzazione della nuova passerella pedonale sul torrente Guerro, a San Vito, resasi necessaria a seguito del danneggiamento dovuto al maltempo di dicembre 2019. L’obiettivo è approvare il progetto entro l’estate.

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del Centro Sportivo 1° Maggio, composti da tre strutture prefabbricate. L’intervento, per un importo di circa 50.000 euro, sarà realizzato durante i mesi estivi.

Per quanto riguarda il progetto della nuova palestra del Centro Sportivo 1° Maggio sono arrivati i pareri favorevoli di AUSL, Coni e Vigili del Fuoco. Ricordiamo che il Comune di Spilamberto ha ottenuto per la nuova struttura sportiva un complessivo contributo regionale di 500.000 euro.

Sono stati affidati e inizieranno entro agosto i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 40 KW da collocare sul tetto della palestra delle scuole di San Vito avendo ottenuto un finanziamento statale di 90.000 euro che copre integralmente il costo dell’intervento.

Sono conclusi anche i lavori per il rifacimento della copertura, nella zona sud, dell’edificio in via S. Adriano che ospita la Biblioteca e la palestra, per un importo di circa 40.000 euro, con lo scopo di eliminare i problemi di infiltrazioni riscontrati nella scorsa primavera.

È stato acquistato un secondo mezzo elettrico grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Emilia Romagna (tot. 113.000 euro) nell’ambito del protocollo per il sostegno alla mobilità sostenibile (con lo stesso finanziamento erano state acquistate colonnine per il rifornimento di mezzi elettrici e una auto elettrica a servizio degli uffici comunali).

L’automezzo è un Nissan E-NV200, 7 posti, dotato delle installazioni necessarie per chi ha problemi di mobilità; sarà utilizzato dalle associazioni spilambertesi per le loro attività.

“Stiamo lavorando con determinazione – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mirella Spadini – per portare avanti progetti che mettano in sicurezza e riqualifichino dal punto di vista energetico gli edifici pubblici e che favoriscano la mobilità sostenibile, progetti che daranno una nuova veste agli spazi urbani. Questo è possibile anche grazie all’impegno del Comune nell’ottenimento di finanziamenti regionali e statali che ci permetteranno di investire sul territorio risorse utili per l’intera collettività”.