Glem Gas, Fiom Cgil e Fim Cisl San Cesario s/Panaro: “alta l’adesione allo sciopero di oggi con presidio”

Allo sciopero odierno alla Glem Gas di San Cesario s/Panaro continua ad essere alta l’adesione dei lavoratori delle linee di assemblaggio per protestare per il rinnovo del contratto (foto). La protesta prosegue anche nella giornata di domani mercoledì 22 luglio con presidio davanti ai cancelli in via Modenese 4266 dalle ore 5 del mattino e sino a mezzogiorno.

“Da inizio luglio – spiegano Fiom Cgil e Fim Cisl – sono oltre 40 le ore di sciopero effettuate per il rinnovo del contratto e per protestare contro la mancata erogazione dello stesso acconto del premio di risultato previsto dai precedenti accordi, ritenuta dai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl la condizione minima per proseguire nella trattativa”.