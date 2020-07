Ieri sera un incendio ha interessato un agriturismo di via Guglielmo Marconi a Granarolo dell’Emilia. A bruciare un locale adibito a lavanderia; al momento non si conoscono le cause del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22:00 con due squadre e alcuni mezzi di appoggio, tra cui un’autobotte. Fortunatamente non si registrano feriti, solamente danni materiali. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri.



