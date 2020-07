Festival Mundus: il concerto a fumetti “Quando tutto diventò blu” venerdì al Vibra Club di Modena

Una graphic novel italiana di culto che diventa uno spettacolo originale con il progetto Suner di Arci. Nell’ambito della 25^ edizione di Festival Mundus organizzato da ATER Fondazione, venerdì 24 luglio alle 21.30 presso #ZonaLibera il giardino del Vibra Club in via IV Novembre 40/A a Modena arriva il ‘concerto a fumetti’ “Quando tutto diventò blu” protagonisti l’illustratore Alessandro Baronciani e i musicisti Corrado Nuccini de I Giardini di Mirò alla chitarra, Daniele Rossi al violoncello, con le voci di Ilaria Formisano aka Ilariuni dei Gomma, Her Skin e Giungla. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato ad altra data. Evento realizzato in collaborazione con Suner Project Festival di Arci regionale Emilia Romagna.

Ingresso unico 10 euro, consentito con Tessera Arci al costo di 5 euro. Ingresso scontato al 50% ai possessori della tessera “YoungERCARD” in collaborazione con Comune di Modena e Regione Emilia Romagna. Info telefono 059 826216, mail info@vibra.tv, sito www.vibra.tv. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.