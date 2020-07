Calcio: Serie A, Sassuolo – Milan 1-2

Show di Ibrahimovic al Mapei Stadium. Il Milan vince sul campo del Sassuolo per 2-1 grazie a una doppietta dell’asso svedese, conquistando la matematica qualificazione alla prossima Europa League. Il nuovo obiettivo per i rossoneri, adesso, diventa piazzarsi davanti alla Roma per evitare i turni preliminari della seconda competizione Uefa per prestigio. Una sconfitta che per i neroverdi, in gol con il solito Caputo dal dischetto, non cancella l’ottimo periodo vissuto dopo il lockdown: il Sassuolo puo’ pensare con fiducia alla prossima stagione per un ulteriore salto di qualita’.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (1′ st Kyriakopoulos 5.5), Marlon 5.5, Peluso 5.5, Rogerio 6.5; Locatelli 6.5, Bourabia 4.5; Berardi 5.5, Raspadori 6 (1′ st Magnanelli 6), Haraslin 5 (1′ st Boga 5.5, 23′ st Djuricic 6); Caputo 6.5 (43′ st Traore’ sv).

In panchina: Pegolo, Turati, Toljan, Magnani, Manzari, Ghion, Piccinini.

Allenatore: De Zerbi 6.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Conti sv (11′ pt Calabria 6.5), Kjaer 6, Romagnoli 6 (32′ pt Gabbia 6), Theo Hernandez 5.5 (1′ st Laxalt 6); Kessie 6, Bennacer 6 (33′ st Biglia sv); Saelemaekers 6.5, Calhanoglu 7 (33′ st Bonaventura sv), Rebic 5; Ibrahimovic 7.5.

In panchina: A. Donnarumma, Begovic, Krunic, Paqueta’, Brescianini, Leao, Maldini.

Allenatore: Pioli 6.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.5.

RETI: 19′ e 47′ pt Ibrahimovic, 42′ pt Caputo (rig).

NOTE: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni. Al 51′ pt espulso Bourabia per somma di ammonizioni. Ammoniti:

Locatelli, Theo Hernandez, Bennacer, Laxalt, Bonaventura. Angoli:

5-3. Recupero: 6′; 3′.