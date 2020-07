Al via giovedì “Scintille d’estate”, spettacoli itineranti nei quartieri di Cavriago

L’estate cavriaghese si illumina e si veste a festa animando varie zone del paese con spettacoli itineranti. Il pubblico potrà affacciarsi al balcone, assistere alle varie proposte dal cortile di casa oppure scendere in strada per godersi 20 minuti di spettacolo assieme ai vicini di casa. Prende infatti il via un insolito progetto: “Scintille d’estate. La musica e le storie accendono Cavriago”. Da giovedì 23 luglio al 10 settembre, dalle 21 alle 23,30, accende l’estate nei quartieri, permette di riassaporare tutti insieme il piacere di ritrovarsi ad ascoltare parole e musica, di ripartire come comunità anche attraverso la cultura e di sostenere gli artisti del territorio in questo periodo complicato.

“Abbiamo voluto sostenere i professionisti della cultura del nostro territorio – spiega l’assessora alla cultura Martina Zecchetti – immaginando nuovi scenari che ci permettano di ripartire in sicurezza, offrendo il nostro contributo e ridistribuendo le risorse a disposizione per il loro importante lavoro. Anche in questa occasione, sarà la cultura a favorire la ripartenza, a promuovere e rinsaldare la nostra comunità. Era inoltre necessario sperimentare nuove progettualità post-Covid ed abbiamo pertanto immaginato spettacoli itineranti che possano così garantire la partecipazione a persone di tutte le età, potendo fruire di queste iniziative in piena sicurezza anche dal proprio balcone o giardino e senza creare assembramenti. Il palco su cui si esibiranno i nostri professionisti attraverserà tutto il paese e ci aiuterà a portare cultura nelle strade e nelle piazze solitamente meno frequentate e più distanti dal centro”.

Si parte giovedì 23 luglio con “Scintille di musica blues, soul e reaggea” e Roughgoat (foto), ovvero Alessandro Sartori, al cajon acustico, e Manuel Setti, alla chitarra acustica e voce, che animeranno il quartiere Pianella con soste vicino al distributore dell’acqua pubblica, al giardino dei piccoli in via Spaggiari, al parcheggio delle scuole Le Betulle al parco del palazzetto. Si proseguirà venerdì 7 agosto, con Scintille di storie e teatro “Tipi così”: la Compagnia Di Allorquando propone narrazioni per attori e pupazzi in Piazza Lenin e zone limitrofe con soste in via Martiri della Bettola, piazza Lenin, al parco di via Melato e nel piazzale della stazione. Giovedì 20 agosto, c’è Scintille di storie e teatro “Tipi così”: la Compagnia Di Allorquando vi aspetta con narrazioni per attori e pupazzi nel quartiere Roncaglio con soste nel parco del cerchio e in altri punti della zona. Giovedì 3 settembre, altro appuntamento con Scintille di musica blues, soul e reaggea con Roughgoat: Alessandro Sartori, cajon acustico, e Manuel Setti, chitarra acustica e voce nelle piazze del centro Zanti, Benderi, Mazzini, Govi. Giovedì 10 settembre, Scintille di canto e musica con la Fabbrica Della Musica di Morena Appodia, nel quartiere San Remo con soste al parcheggio del Multiplo, nel parcheggio de nuovo bar Ivy, in Via Terenziani Poletti.

Ecco che questo progetto è la ciliegina sulla torta degli eventi estivi cavriaghesi: si ricorda che il centro cultura Multiplo, sempre seguendo le norme di sicurezza, propone infatti tutta estate presentazioni di libri, attività per bambini e ragazzi, gli incontri del gruppo di lettura Pagina 21, serate di gioco, Felice chi legge con il TeatrO dell’Orsa, i reportage fotografici di viaggi e tanto altro.

Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo