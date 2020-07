Roberta Dieci e Chiara Guidarini presenteranno i loro romanzi al Castello di Carpineti

Sabato 25 luglio alle ore 16.00 presso il Castello di Carpineti, ospiti del gruppo storico il Melograno e col patrocinio del Comune di Carpineti, le scrittrici Roberta Dieci (foto dx) e Chiara Guidarini (sx) presenteranno i loro romanzi “Lotus – le anime di Aoroa” e “Veritatis”. Dopo la pausa imposta, le scrittrici ripartono in grande stile proprio da uno dei manieri più affascinanti dell’Appennino Reggiano, capace di raccogliere intorno a sé le atmosfere fantasy evocate da Lotus e quelle storiche di Veritatis.

Ospiti d’eccezione saranno Frate Lupo e Fiammetta di Siviglia, coppia medievale “armata” fino ai denti. Ci sarà la possibilità di visionare armi e armature, discutere di tecniche di combattimento medievale e… molto altro.

Roberta Dieci è professoressa di Latino e Greco. Ha all’attivo due romanzi ed è prevista a breve l’uscita del seguito di Lotus. Romanzo fantasy di alto livello, adatto a tutte le età, tocca tematiche strettamente collegate alla mitologia greca, con un forte impatto nel mondo attuale proprio grazie alla migrazione dei protagonisti da un mondo all’altro.

Chiara Guidarini fa parte del gruppo “amici della rocca di Minozzo” e ha all’attivo quindici pubblicazioni tra collaborazioni in saggi storici e romanzi. In autunno è prevista l’uscita del suo nuovo romanzo storico “Melocium – lettere dal passato”. “Veritatis” è un giallo storico ambientato a Minozzo nel XV secolo dove, tra colpi di scena e una manciata di fresca ironia, si snodano intrighi e complotti che attraversano i secoli per ai giorni nostri.

Il castello resterà aperto alle visite, e in caso di maltempo, l’evento si terrà presso la chiesa di Sant’Andrea.