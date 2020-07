Reparti ospedalieri reggiani, più sicurezza in ingresso: serve l’autocertificazione

L’ordinanza della Giunta Regionale n.144 del 13 luglio scorso prevede, come misura di contenimento della diffusione del COVID, che le visite nei reparti ospedalieri da parte di familiari o altri soggetti, siano consentite solo dietro presentazione di un’autodichiarazione, effettuata sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime di quarantena o dell’isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen, per cui è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia.

Ciò a tutela della sicurezza sia di chi è accolto in una struttura sia di chi vi entra, non ultimi degli operatori che quotidianamente garantiscono l’assistenza.

Il modulo di autocertificazione è disponibile all’ingresso dei reparti e può essere scaricato dal sito www.ausl.re.it. S’invitano i visitatori a compilare il modulo a casa, anche al fine di ridurre l’attesa all’ingresso dei reparti. Il modulo dovrà essere datato e consegnato in reparto, seguendo le indicazioni degli operatori. Il modulo va compilato ogni volta che un familiare o un visitatore vada a fare visita ad un degente.

Rimangono inalterate tutte le altre misure previste, come la misurazione della temperatura, l’igiene delle mani, il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.

Si tratta di una misura importante, e per questo necessaria, di tutela della collettività tutta. L’Azienda confida nella collaborazione dei cittadini nel compilare correttamente i moduli, ma soprattutto nel rispettare tassativamente le indicazioni previste in caso di isolamento oltre alle regole di sicurezza e distanziamento che sono ancora valide su tutto il territorio nazionale.

Durante la permanenza in ospedale è indispensabile rispettare le norme di sicurezza per la prevenzione del virus, seguire le specifiche indicazioni fornite dal personale di ciascuna area a cui si accede e in particolare:

Indossare correttamente la mascherina che deve coprire naso e bocca,

Igienizzare le mani con il gel alcolico,

Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.